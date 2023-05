Six personnes ont trouvé la mort et 359 autres ont été blessées dans différents accidents, au cours ces dernières vingt-quatre heures, annonce, mardi, le porte-parole de la protection civile.

Les unités relevant de l’Office national de la protection civile ont effectué, durant la même journée, 363 interventions dont 76 opérations de secours dans des accidents de la circulation et 20 opérations d’extinction d’incendie, selon la même source.

