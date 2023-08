Protection civile et agents forestiers combattaient toujours le feu dimanche à Fernana et Ain Draham

Des agents de la Protection civile, des agents forestiers et un certain nombre de citoyens volontaires poursuivent leurs efforts pour maîtriser les incendies qui se sont déclarés dimanche après-midi dans les délégations de Balta Bouaouan, Fernana et Ain Draham, a indiqué à l’Agence TAP, le premier délégué de Jendouba Tayeb Dridi.

Les autorités locales et régionales ont évacué des dizaines de familles et leur bétail par mesure de précaution dans les délégations de Balta Bouaouan et Fernana, a affirmé le chef de la brigade de protection civile à Bousalem Chokri Yakoubi.

D’après la même source, les incendies, attisés par de vents violents, se sont propagés notamment dans les localités de Argoub Rayhan et à Fernana ainsi que la localité de chwawla à Balta.

