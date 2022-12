Protestations contre la détérioration des droits économiques et sociaux

Des dizaines de représentants des mouvements sociaux se sont rassemblés vendredi devant le théâtre municipal à la capitale en guise de protestation contre la détérioration des droits économiques et sociaux en Tunisie

Des représentants des mouvements de défense des droits sociaux, telles que les travailleurs de chantiers, des femmes agricoles, des étudiants et des diplômés des universités ont participé à ce rassemblement qui a été organisé à l’initiative du forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES).

Le porte parole du FTDES ,Romdhane Ben Amor ,a déclaré que cette rencontre annuelle des mouvements sociaux qui a été organisée dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de l’homme, a pour objectif de sensibiliser les nouvelles générations à l’importance des droits liées aux questions économiques et sociales, qui ont régressé au cours de cette dernière décennie.

Il a indiqué qu’à travers ce mouvement symbolique, les participants ont voulu transmettre un message aux politiciens après avoir constaté que leur politique socio-économique et notamment les négociations du gouvernement avec le fonds monétaire international, ne répond pas aux attentes des catégories pauvres et à faible revenu, précisant que la réponse sécuritaire aux mouvements sociaux est inacceptable et ne résout pas les problèmes existants.