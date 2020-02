Protocole d’accord entre la CSPV et Solar Power Europe

Un protocole d’accord vient d’être signé entre la Chambre syndicale nationale du photovoltaïque (CSPV) et son homologue européenne Solar Power Europe.

Ce protocole vise à favoriser l’échange des expériences dans le domaine de la numérisation de la production et de l’utilisation de l’énergie renouvelable et à élaborer conjointement des cadres juridiques régissant le secteur afin de soutenir la pérennité de ses entreprises, indique un communiqué publié mardi par l’Union Tunisienne de l’Industrie et du Commerce (UTICA).

Signé, lundi, à l’issue d’un atelier organisé, au siège de l’UTICA, sur les opportunités d’investissements solaires en Tunisie, le document a également, pour objectif de développer l’expertise dans le domaine du recyclage et de la maintenance des équipements.

Le vice-président de l’UTICA, Hamadi kooli dont les propos sont rapportés dans le communiqué, a fait savoir à l’ouverture, que des textes législatifs et réglementaires sont actuellement en cours de révision afin de permettre aux entreprises aussi bien tunisiennes qu’étrangères de répondre aux appels d’offres publics dans le domaine de la production photovoltaïque et de contribuer ainsi à réduire le coût de production.

Le secteur de la production de l’énergie photovoltaïque demeure, un secteur vital, a-t-il dit, appelant à faire preuve de serieux dans la mise en œuvre des projets dans ce secteur.

Il a, par ailleurs, souligné que les négociations sur le “Projet d’accord de libre-échange complet et approfondi ”

+ALECA” devraient tenir compte des projets prometteurs dans la production de l’énergie photovoltaïque.

Le secteur de production photovoltaique comprend plus de 200 entreprises et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 60 millions de dinars, a noté Ali Kanzari, président de la CSPV, formulant l’espoir de voir les entreprises du secteur de conclure un “partenariat gagnant-gagnant” avec leurs homologues européennes.

De leur côté, les représentants de la partie européenne ont discuté les opportunités d’investissement les plus importantes en Tunisie dans le domaine des énergies renouvelables et des conditions nécessaires pour la réussite de ces projets.

Ils ont, par ailleurs, présenté dans ce cadre les différentes lignes de crédit disponibles pour promouvoir la production de l’énergie renouvelable.