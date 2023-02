Protocole d’accord pour une collaboration inter opérateurs télécoms sur les marchés régionaux

L’opérateur public tunisien de télécommunication et « e& international » ont signé le 6 février 2023, à Abou Dhabi, un protocole d’accord en vue de rejoindre le programme commercial » réseaux de partenaires de e& » développé pour collaborer avec les opérateurs de télécommunications sur les marchés régionaux, a fait savoir mardi, l’opérateur téléphonique.

Ceci devrait permettre à l’opérateur tunisien du fixe et du mobile d’accéder aux meilleures pratiques disponibles dans la région, à une expertise de pointe et à des services innovants qui amélioreront de fait la qualité des services rendus à ses clients ».

L’accord définit le cadre de cette collaboration « qui va permettre aux deux parties de créer des synergies et de partager leurs connaissances, et d’assurer un soutien complet dans les domaines du commercial, de l’approvisionnement, de la vente en gros et de l’itinérance mais aussi d’accéder à des technologies de pointe ».