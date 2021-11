Prudence en vue en Europe avant l’inflation US

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mercredi à l’ouverture en attendant la publication des statistiques mensuelles des prix à la consommation aux Etats-Unis.

D’après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,1% à l’ouverture. Les contrats à terme signalent un repli de 0,14% pour le Dax à Francfort, de 0,21% pour le FTSE à Londres et de 0,14% pour l’EuroStoxx 50.

L’indicateur des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois d’octobre, qui tombera à 12h30 GMT, soit deux heures avant l’ouverture à New York, sera étudié soigneusement dans un contexte de crainte d’une inflation prolongée qui pourrait ranimer les spéculations sur le calendrier d’éventuelles hausses de taux de la Réserve fédérale (Fed).

La médiane des estimations des économistes interrogés par Reuters donne un chiffre de 4,3% en rythme annuel pour l’indice d’inflation de base « core CPI » après 4,0% en septembre.

« Ces chiffres de l’inflation ne sont pas de nature à rassurer qui que ce soit », a déclaré Rob Carnell, économiste chez ING. « Une inflation plus élevée que prévu pendant plus longtemps que prévu devient l’opinion du marché à l’heure actuelle et il est probable que cette opinion soit renforcée. »