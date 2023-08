Publication au JORT de deux décrets présidentiels relatifs au mouvement judiciaire

Deux décrets présidentiels relatifs au mouvement judiciaire ont été publiés, mardi, au Journal officiel de la République tunisienne (JORT). Le premier concerne l’ordre financier a titre de l’année 2023/2024 et le deuxième la justice militaire.

Le mouvement judiciaire relatif à l’ordre financier a été publié en vertu du décret présidentiel n°571 en date du 25 août courant. Il concerne le mouvement judiciaire de ce secteur pour l’année judiciaire 2023/2024.

Le mouvement des juges militaires a été publié au JORT en vertu du décret présidentiel n°572 en date du 25 août courant.

Vendredi dernier, le bureau exécutif de l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a appelé, dans une déclaration, le président de la République et le Conseil supérieur provisoire de la magistrature, en leurs qualités respectives d’organes concernés par le mouvement judiciaire, à hâter la publication du mouvement judiciaire.

L’AMT a appelé le Conseil supérieur provisoire de la magistrature à briser l’omerta et à informer les médias des vraies raisons sous-tendant la rétention du mouvement judiciaire l’année précédente ainsi que le retard pris dans sa publication cette année.

