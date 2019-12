Publication au JORT de la liste des martyrs de la garde présidentielle décorés à titre posthume

Les agents de la garde présidentielle, tombés en martyrs lors de l’attaque terroriste du 24 novembre 2015, ont été décorés à titre posthume à l’occasion de la commémoration du 4e anniversaire de leur disparition. La Présidence de la République a publié, mercredi, la liste des récipiendaires et dont les noms figurent dans le décret présidentiel n°2019/218 du 25 novembre 2019.

Publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne n°2019-95, ledit décret concerne l’attribution, à titre posthume, des insignes de l’”Ordre pour la loyauté et le sacrifice” (première classe) aux martyrs du corps de la Sécurité présidentielle et de la protection des personnalités officielles.

Le président de la République Kais Saied a présidé le 24 novembre 2019 la cérémonie de la commémoration du 4ème anniversaire du décès des agents de la garde présidentielle et dans laquelle il a attribué les médailles aux familles des 12 martyrs de la garde présidentielle.

“Celui qui a sacrifié sa vie pour la patrie est digne de cette distinction et de cette reconnaissance. La Présidence de la République a entamé l’élaboration d’une initiative législative pour fonder une institution publique chargée des affaires des familles des martyrs et des blessés”, a souligné Saied dans un discours prononcé à cette occasion.

Les agents de la garde présidentielle décorés à titre posthume sont :

– Capitaine Jamel Hassine Abdeljalil

– Capitaine Mohamed Attia Hajri

– Lieutenant Mohamed Hedi Ali Tahri

– Sous-lieutenant Maher Ali Kabsi

– Sous-lieutenant Mohamed Salah Hedi Zouari

– Sous-lieutenant Tarak Hedi Bousenna

– Sous-lieutenant Néjib Mohamed Saadouni

– Adjudant-chef Atef Abdelaziz Hamrouni

– Adjudant Mohamed Ali Béchir Zaoui

– Adjudant Chokri Meherzi Ben Amara

– Sergent-chef Omar Ahmed Khayati

– Sergent-chef Omar Ibrahim Omri