Publication au JORT de la loi relative à la création de l’agence nationale des médicaments et des produits de santé

La loi numéro 2 de l’année 2023 relative à la création de l’agence nationale des médicaments et des produits de santé a été publiée vendredi au JORT.

L’agence nationale des médicaments, qui est un établissement public à caractère non administratif est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministère de la santé et siège à Tunis, selon cette loi qui comprend 15 articles dont les 8 premiers articles ont été consacrés à la présentation de cette nouvelle agence, ses prérogatives et ses objectifs.

Elle a pour mission notamment, de proposer les politiques en matière de gestion des médicaments et des produits de santé et l’octroi des autorisations pour la fabrication, l’enregistrement, l’importation et l’exportation des médicaments et des produits de santé et leur composantes, outre son rôle dans le contrôle de la qualité des médicaments, les compléments alimentaires, les produits cosmétiques et autres.

