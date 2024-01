Publication des lignes directrices pour l’exercice de l’activité de facilitateur de paiement

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a fixé, dans une note portant sur l’accompagnement de l’activité de facilitation de paiement exercée par les fintechs tunisiennes, les lignes directrices pour l’exercice de l’activité de facilitateur de paiement.

L’Institut d’émission a indiqué dans un communiqué publié, vendredi, que ces lignes sont inspirées des meilleures pratiques internationales en la matière et couvrant plusieurs aspects tels que : les bonnes pratiques de gouvernance, le dispositif de gestion des risques et le reporting sur l’activité.

La BCT a invité , à cette occasion, les institutions financières (les banques, l’office national des postes et les établissements de paiement) à œuvrer à l’émergence de conditions propices à l’éclosion de l’activité de facilitation de paiement exercée par les fintechs tunisiennes.

L’Institut d’émission soutient à travers ladite note les solutions technologiques innovantes dans le domaine des paiements offerts par ces fintechs dans le cadre de partenariat avec les institutions financières. L’objectif visé est de doter les commerçants et les artisans tunisiens de canaux sécurisés et innovants acceptant les paiements digitaux.

Cette note s’inscrit, également, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement des paiements digitaux en Tunisie de la BCT pour la période (2022-2026).

» L’objectif de l’intervention n’étant pas de limiter le libre accès à l’activité, mais de veiller à préserver les intérêts des sous-marchands, et à mettre en place des plateformes renforçant la confiance du public dans le paiement digital « a expliqué la BCT dans sa note.

Il s’agit, également, de garantir la sécurité des opérations de paiement et la confidentialité des données et d’atténuer les risques sur les institutions financières, notamment, les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et le risque de réputation.

- Publicité-