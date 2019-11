Publication prochainement au JORT d’un décret permettant à la femme divorcée de continuer à bénéficier de la gratuité des soins

Un décret gouvernemental sera publié, prochainement, au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) permettant à la femme divorcée qui n’a plus droit à la couverture sanitaire en tant que conjoint de continuer à bénéficier, gratuitement, de prestations de soins a appris l’agence TAP auprès du directeur général de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, Kamel Madouri.

Le responsable a ajouté que le décret qui a été soumis au gouvernement s’inscrit dans le cadre de l’instauration progressive d’une plateforme nationale de sécurité sociale et de la garantie d’une couverture médicale de base à toutes les catégories sociales conformément à la recommandation numéro 22 de l’organisation internationale du travail (OIT) et en application de l’article 38 de la constitution relatif au droit à la santé et à la couverture sociale.