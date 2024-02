Pus de 140 workshops et manifestations scientifiques prévus en mars prochain à la Cité des Sciences de Tunis

Pus de 140 workshops et manifestations scientifiques dédiés au grand public, et notamment aux élèves, sont programmés par la Cité des Sciences de Tunis (CST) au mois de mars prochain.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Hassen Tahri, chargé de l’information à la CST, a indiqué que ces manifestations démarreront le 1er mars prochain avec un événement sur les maladies rares dédié au grand public et en particulier aux spécialistes et aux étudiants.

Par ailleurs, les élèves pourront profiter des visites, prévues chaque vendredi, au jardin botanique et ce, à partir de 13h00.

Tahri a fait savoir que le programme des manifestations sera encore plus riche pendant les vacances du deuxième trimestre (du 18 au 31 mars 2024) avec l’organisation de workshops scientifiques utilisant la réalité augmentée les 21, 22, 28 et 29 mars 2024.

La Cité des Sciences de Tunis prévoit également la célébration de la journée mondiale de l’eau le 22 mars 2024 ainsi que l’organisation le 23 mars d’une soirée astronomique à 21h00.

Le programme sera clôturé par la célébration de la journée des mathématiques sous forme de compétitions, a ajouté Tahri.

