Qalb Tounes appelle à éviter de déprécier l’image du Parlement

Le parti Qalb Tounes a exhorté la commission du règlement intérieur de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales à hâter ses travaux et à développer le règlement intérieur de manière à faciliter le bon déroulement des activités parlementaires.

Dans une déclaration rendue publique samedi 18 avril 2020, Qalb Tounes demande ” à éviter de déprécier l’image du Parlement pour des intérêts politiques étriqués et des calculs électoraux suspicieux ”

Il a appelé au respect de la différence d’opinion et à la liberté d’expression, conformément à la loi et la Constitution.

Qalb Tounes a exprimé dans ce sens sa solidarité totale et inconditionnelle avec la vice présidente de l’Assemblée des Représentants du Peuple, Samira Chaouachi suite aux “attaques injurieuses” dont elle a fait l’objet récemment en plénière et les campagnes de dénigrement visant sa personne dans certains médias et sites électroniques.

Concernant l’altercation verbale survenu mercredi dernier lors de la plénière de l’ARP, le parti en question a critiqué les comportements odieux et la violence verbale de certains élus qui portent préjudice à l’action parlementaire dans ce contexte délicat marqué par la lutte contre la pandémie du Covid-19.

Qalb Tounes a condamné, à cet effet, les attaques contre les symboles de l’État, notamment le président feu Habib Bourguiba, et affirmé son attachement aux principes de la République Tunisienne et son rejet des idées obscurantistes.