Qalb Tounes dénonce le renvoi des blogueurs devant la justice militaire

Le parti Qalb Tounes a condamné le renvoi des blogueurs devant le Tribunal militaire sur fond de posts publiés sur les réseaux sociaux.

La justice militaire a entendu les blogueurs et arrêté l’un d’eux pour délit d' »outrage au président de la République », selon des sources médiatiques.

Dans une déclaration publiée mercredi, le parti a estimé que ces poursuites et pratiques répressives constituent une violation de la liberté d’expression, soulignant la nécessité de juger les civils dans les tribunaux civils.

Qalb Tounes a appelé les internautes à exprimer leurs opinions et leurs convictions dans le respect de la loi, loin de toute instrumentalisation politique et sans porter atteinte à la souveraineté et aux symboles de l’Etat.