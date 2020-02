Qalb Tounes dira non à Fakhfakh

Le conseil national du parti Qalb Tounes a décidé de ne pas voter en faveur du gouvernement d’Elyes Fakhfakh au cours de la séance plénière qui se tiendra, mercredi, à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), a annoncé le dirigeant de Qalb Tounes Iyadh Elloumi dans une déclaration aux médias.

” Le conseil national a donné ses recommandations au bloc du parti de rester vigilant, tout en laissant la possibilité d’accorder quelques voix au gouvernement si il n’a pas pu atteindre les 109 voix nécessaires “, a -t- il ajouté.

Pour Elloumi, le chef du gouvernement chargé se positionne comme un premier ministre et non comme un chef du gouvernement.

Le dirigeant a, par ailleurs estimé que ” le président de la République cible le régime parlementaire et la deuxième République, exprimant à cet égard, ses craintes de voir le président concentrer tous les pouvoirs en cas de dissolution du parlement.

Rappelons que le parti Qalb Tounes a remporté 38 sièges à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) lors des élections d’octobre 2019.