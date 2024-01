Qatar reçoit un «flux de réponses» d’Israël et de Hamas

Le Qatar a fait savoir mardi que des « discussions sérieuses » étaient en cours pour parvenir à une pause dans les combats à Gaza et à un accord sur la libération des otages.

« Nous sommes engagés dans des discussions sérieuses avec les deux parties, nous leur avons proposé des idées, et nous recevons un flux régulier de réponses des deux parties, ce qui est en soi source d’optimisme », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed Al-Ansari, lors d’une conférence de presse.

« Nous devons nous concentrer sur le processus de médiation lui-même », ajoute-t-il.

Citant un responsable égyptien, l’Associated Press (AP) a rapporté plus tôt que le Hamas avait rejeté une offre israélienne d’arrêter les combats pendant deux mois contre la libération d’otages israéliens et d’un échange progressif de prisonniers sécuritaires palestiniens.

Le responsable a ajouté que les dirigeants du Hamas avaient également refusé de quitter Gaza et exigeaient qu’Israël se retire complètement du territoire et permette aux Palestiniens de rentrer chez eux.

La proposition d’Israël prévoyait notamment d’autoriser Yahya Sinwar et d’autres hauts responsables du groupe terroriste du Hamas à Gaza de s’installer dans d’autres pays.

Le site d’information Axios a rapporté lundi qu’Israël avait soumis, par l’intermédiaire de médiateurs qataris et égyptiens, une proposition selon laquelle il accepterait de suspendre son offensive militaire en échange d’une libération progressive des 136 otages restants à Gaza.

Cette proposition ne tient pas compte de la demande du Hamas d’une cessation totale des hostilités avec Israël, mais elle semble aller plus loin que les offres israéliennes précédentes, ont déclaré deux responsables israéliens.

