QNB, BTK, Zitouna et les offshore n’ont rien donné

La contribution du secteur bancaire tunisien au fonds 1818 de lutte contre la pandémie du coronavirus a atteint à ce jour, 112 MDT, sans compter les 1,5 MDT attendus de la part des personnels des banques.

Et si la Biat avait enregistré la plus grosse contribution de 15 MDT, et l’UBCI la plus petite de 7 MDT, dautres n’ont rien donné. Chez les banques pingres, force est de relever toutes les banques offshore, comme l’ABC, la City Bank, et surtout la filiale tunisienne de l’une des plus grosses banques du monde, la qatarie QNB ou encore la BTK que les français n’ont pas encore quittée, ainsi que la banque Zitouna qui pratique la finance islamique, dit-on.

D’autres banques filiales de banques étrangères atteindraient l’accord de leurs conseils d’administration pour mettre la main à la poche.