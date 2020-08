Qualité de vie numérique : La Tunisie classée 64e sur un total de 85 pays

La Tunisie est classée 64e sur un total de 85 pays, en termes de qualité de vie numérique (DQL), selon l’indice DQL 2020, dont les résultats viennent d’être publiés.

Cet indice couvre 81% de la population mondiale, soit environ 6,3 milliards de personnes à travers le monde, en évaluant l’accessibilité, la qualité et la sécurité d’Internet au sein de leurs pays. Il indexe, ainsi, les pays en examinant cinq piliers fondamentaux qui définissent la qualité de vie numérique, à savoir l’accessibilité à l’Internet, la qualité d’Internet, l’infrastructure électronique, la sécurité électronique et le e-gouvernement.

Pour la Tunisie, l’étude a fait ressortir une qualité de vie numérique inférieure à la moyenne. Cependant, comparé aux autres pays africains analysés dans la recherche, nous remarquons que la Tunisie est mieux classée que le Maroc, le Kenya, le Nigéria et l’Algérie mais elle est surpassée par l’Afrique du Sud.

En matière de sécurité électronique, la Tunisie est classée 56e. En ce qui concerne l’accessibilité et la qualité de l’Internet, la Tunisie se retrouve respectivement aux 64e et 68e places. Sur tous les pays africains analysés dans la recherche, seule l’Afrique du Sud dispose d’un Internet plus abordable et de meilleure qualité.

Pour ce qui est d’e-gouvernement, la Tunisie est au 42e rang. Elle se situe juste en-dessous de la Grèce et du Kazakhstan et occupe la première place en termes de gouvernement électronique parmi tous les pays africains analysés.

A noter que le Top5 de ce classement a été remporté par le Danemark, la Suède, le Canada, la France et le Norvège.D’après le classement, 95% des habitants des pays scandinaves utilisent Internet, alors que 35% des habitants de l’Asie du Sud recourent à ce moyen de communication (la région la moins active dans le monde).

L’indice DQL 2020 a été réalisé par le fournisseur de service du réseau privé virtuel (VPN), Surfshark. Il est important de souligner qu’un VPN est un service qui permet à un internaute d’accéder au web de manière sécurisée et privée en acheminant la connexion via un serveur.