Quand Bernie Sanders faisait une prédiction circonstanciée du déroulement de l’élection présidentielle

Dans une interview donnée dix jours avant l’élection, le sénateur du Vermont prévoyait une lente remontée du score de Joe Biden avec le dépouillement des votes par correspondance, ainsi que les revendications anticipées de Donald Trump.

Le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, trois Etats clés, font partie mercredi des Etats où les résultats se font toujours attendre, en raison notamment du grand nombre de votes par correspondance.

Invit2 de l’émission « Tonight Show », il avait prédit que « il est possible qu’à 22 heures, Trump gagne dans le Michigan, en Pennsylvanie, dans le Wisconsin, arrive à la télévision et dise ‘merci aux Américains de m’avoir réélu, c’est terminé, passez une bonne journée' ».

Et effectivement, avant même la fin du décompte des voix dans plusieurs Etats clés, Donald Trump a clamé la « victoire » de son camp, lors d’un discours prononcé aux alentours de 2h30 à Washington. « Nous allons gagner et, en ce qui me concerne, nous avons déjà gagné », a-t-il déclaré.

Quant aux supposées « fraudes » dénoncées par Donald Trump, le sénateur du Vermont avait jugé possible « qu’une fois comptés tous ces votes par correspondance, [Joe] Biden remporte ces Etats ».