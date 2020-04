Quand l’Occident prend les Africains pour des Cobayes… l’indignation totale en Tunisie

Dans une émission diffusée, jeudi 2 avril 2020, sur la chaîne française LCI , le professeur Camille Locht, directeur de l’Institut national français de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a évoqué la possibilité de faire de l’Afrique un laboratoire expérimental et d’y tester un vaccin contre le Covid-19.

Relayée massivement sur les réseaux sociaux, l’extrait de la vidéo a provoqué l’indignation des Tunisiens qui ont condamné cette mentalité dominante et coloniale et qui de plus prend les Africains pour des Cobayes .

Interrogé par le journaliste sur une éventuelle expérience en Afrique, le professeur Camille Lochtqui a, prospérement, accueilli l’idée, évoquant ainsi la possibilité de tester le vaccin BCG dans cet endroit où les moyens de protection sont rares.