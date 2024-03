Quand un ministre israélien tourne casaque sur les otages !

Le ministre israélien de la Culture, Miki Zohar, a affirmé que toute intervention militaire dans la ville de Rafah, située au sud de la bande de Gaza, pourrait mettre en péril la sécurité des otages y détenus. Lors d’une commission parlementaire, on lui a demandé si une opération militaire dans cette zone augmenterait les risques pour les otages. Zohar a confirmé ces risques, soulignant la volonté d’éviter de mettre en danger même un seul otage, et reconnaissant que l’entrée dans Gaza comporterait de tels dangers, rapporte I24 NEWS.

Néanmoins, Zohar a ensuite nuancé ses propos, arguant sur la plateforme X que l’action militaire à Rafah est essentielle pour exercer une pression sur le Hamas. Il a plaidé que la pression militaire, incluant une incursion terrestre, est nécessaire pour forcer le Hamas à négocier. Selon lui, malgré les risques, c’est la stratégie à privilégier pour assurer le retour des otages et éliminer la menace posée par le Hamas. Rafah, ville frontalière avec l’Égypte, représente un point stratégique pour le Hamas et un refuge pour plus d’un million de Palestiniens déplacés fuyant les combats. Face aux pressions internationales croissantes contre une offensive terrestre à Rafah, le Premier ministre Netanyahou a réaffirmé que céder sur ce point équivaudrait à une défaite dans le conflit contre le Hamas.