Quatre décès supplémentaire et 91 nouvelles contaminations par le coronavirus recensés le 27 octobre 2021

Quatre décès supplémentaire et 91 nouvelles contaminations par le coronavirus sur 2963 analyses effectuées (soit un taux de positivité de 3,07%) ont été recensés le 27 octobre 2021, a rapporté, jeudi soir, le ministère de la Santé.

- Publicité-

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique dans le pays, le ministère a fait savoir que le nombre de décès totalisés depuis l’apparition du virus en Tunisie en mars 2020, s’est élevé à 25 mille 227 morts.

Le nombre total de guérisons a atteint 685 mille 634 personnes après le rétablissement de 64 malades le 27 octobre courant, lit-on de même source.

Avec 16 nouvelles admissions enregistrées le même jour, le nombre de personnes hospitalisées dans des établissements de santé des secteurs public et privé a atteint 431 malades dont 103 se trouvent dans les services de soins intensifs et 32 sont placés sous respitateurs artificiels.

Par ailleurs, le ministère a précisé au sujet des chiffres liés aux décès que le nombre de morts publié quotidiennement représente le nombre de victimes signalé le même jour, celui des décès survenus au cours des dernières 24 heures et déclarés au cours de la même journée, et les décès non déclarés survenus les jours précédents.