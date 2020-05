Quatre ONG tunisiennes lauréates de l’appel à micro-initiatives BeMed

Depuis 2017, l’association Beyond Plastic Med (BeMed), créée par la Fondation Prince Albert II de Monaco, la Fondation Tara Océan, Surfrider Europe Foundation, la Fondation MAVA et l’IUCN, lance chaque année un appel à micro-initiatives pour soutenir des projets de terrain visant à réduire la pollution plastique en Méditerranée, considérée comme la mer la plus polluée du monde.

Cette année, 4 organisations tunisiennes figurent parmi les lauréats. Les projets sélectionnés visent à réduire la pollution plastique à la source en engagent le secteur industriel pour réfléchir et mettre en place des solutions concrète à Sfax (Association de la continuité des Générations), en recherchant des alternatives aux emballages alimentaires des produits dérivés des palmiers en collaboration avec les municipalités des oasis de la région de Gabès (Association Citoyenneté et Développement Durable (ACDD) Gabès), en développant une dynamique citoyenne et mettant en place un plan d’action local avec les acteurs de la société civile (Association pour la protection de l’Environnement et le Développement durable de Bizerte (APEDDUB)) et en travaillant avec les municipalités de 13gouvernorats côtiers et le ministère de l’environnement pour prévenir les dépôts sauvages dans les cours d’eau (Tunisie Ecologie).

BeMed avait déjà montré son engagement en Tunisie à travers le soutien du projet Plastistop de l’Association Jlij pour l’Environnement Marin (AJEM) deux années consécutives, et celui du projet de l’organisation Tunisie Recyclage pour la mise en œuvre d’un réseau de tri à Tunis. En octobre 2019, BeMed avait également fait escale à Tunis à bord de la Goélette Tara pour présenter ses actions et débattre, avec les acteurs de la société civile et du secteur privé sur la problématique plastique.