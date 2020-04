Que pense l’ancien ministre des Grandes réformes de la baisse des prix des carburants ?

Ancien ministre chargé des Grandes réformes, Taoufik Rajhi réagit sur sa page des réseaux sociaux, à la dernière baisse du prix des carburants. Il estime que “la réforme est un package et non un élément”. il dit à ce propos que la stratégie de réforme de la tarification des prix des trois carburants (gasoil ordinaire, gasoil sans soufre et essence) préparée l’année dernière reposait sur des éléments clefs complémentaires et concomitants:

1) Passage à une règle mensuelle d’ajustement commerciale et non politisée des trois carburants

2) Réduction de l’importation et la consommation du produit polluant et néfaste au parc de voitures à savoir le gasoil ordinaire (interdit dans la majorité des pays même voisins).

3) Réforme de la structure des prix vers une réduction de la fiscalité (droits de consommation) au profit de la STIR et retour vers une structure plus légère comme celle d’avant l’adoption de la règle d’ajustement automatique en 2016.

4) Une politique de Hedging agressive permettant de protéger le budget et stabiliser les prix et rendre les ajustements mensuels faibles.

5) Reformer le secteur à l’amont et faire jouer la concurrence”.

Et l’ancien ministre qui était en charge des grandes réformes de tirer la conclusion, comme un conseil à l’actuel gouvernement, que “sans ces actions complémentaires et concomitantes, on risque de se trouver dans la case de départ et s’attendre à un ajustement à la hausse imminent dès que le marché pétrolier reprend ses esprits”.