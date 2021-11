Quelle mouche a piqué Marzouki pour s’en prendre à l’Algérie dans son conflit avec le Maroc?

L’ex président de la République, Moncef Marzouki, a tenu l’Algérie responsable des tensions actuelles entre Alger et Rabat. Dans une interview accordée à l’Arabic Post, il a rappelé son « échec » à réussir la médiation entre l’Algérie et le Maroc.

« Dieu sait que j’ai utilisé tous les moyens possibles pour relancer ce qu’on appelle le Maghreb arabe lorsque j’étais président de la Tunisie, mais j’ai subi un échec cuisant », a déclaré Marzouki.

Selon lui, le régime algérien a refusé de répondre aux initiatives de médiation. « En revanche, le Maroc était prêt à ouvrir un dialogue », a-t-il ajouté.

Dans son interview, Marzouki a souligné la nécessité de mettre fin au conflit sur le Sahara occidental. Il a déclaré que le conflit draine l’énergie de l’Algérie et du Maroc.

Il a également soutenu le plan d’autonomie du Maroc comme la solution pour mettre fin au conflit du Sahara Occidental.

« Je dis toujours à mes frères sahraouis qu’avec l’autonomie, vous aurez trois patries : l’autonomie, le Maroc, et l’Union du Maghreb, cela ne doit pas nécessairement passer par un sixième Etat », a expliqué Marzouki.

Selon lui, la création d’une nation supplémentaire au Maghreb n’est pas possible. « De telles revendications n’ont abouti à rien si ce n’est à une situation catastrophique pour les Sahraouis », a-t-il dit.

« Il faut chercher une alternative et cette alternative doit se faire dans le cadre de l’Union du Maghreb, et à travers le plan d’autonomie que le Maroc propose depuis des années, et qui est qualifié par la communauté internationale de solution « sérieuse et crédible » pour mettre fin au différend », a ajouté Marzouki.