Quelque 5,8 MD consacrés pour la participation aux foires internationaux

Quelque 5,8 MD ont été consacrés par le Centre de Promotion des Exportons (CEPEX), dans le cadre de son programme de promotion à l’international pour l’année 2021, à la participation aux salons et foires spécialisés, contre 4,8 MD en 2020.

Le CEPEX a précisé, jeudi dans un communiqué, que ce programme mis en œuvre en concertation avec les organisations professionnelles, les chambres de commerce, les ambassades et les représentations commerciales du centre, cible des secteurs d’activités et des destinations internationales bien déterminés, avec la préservation du rythme de l’exécution de ce programme promotionnel dans les marchés traditionnels.

Ce programme comprenant également la participation des missions d’affaires et l’acceuil des importateurs, est basé sur le principe de la flexibilité à travers la possibilité de la mise à jour du programme quand le besoin se fait sentir, surtout lors de l’évolution de la situation épidémique du COVID-19, avec la prise en compte des moyens matériels disponibles.

Le CEPEX a affirmé qu’il a examiné les propositions de différents intervenants, parmi les organisations professionnelles, les chambres de commerce, les ambassades, les représentations commerciales à l’extérieur et les a fait participé à la détermination des destinations ciblées ainsi que les rendez-vous commerciaux prioritaires.

D’après cette structure, cet état de fait concerne la tendance vers les marchés extérieurs dynamiques et la mise en examen des produits tunisiens qui ne connaissent pas une affluence sur les marchés extérieurs et ne répondent pas aux besoins des marchés mais garantissant une entente positive entre les participations aux salons spécialisés, aux expéditions des hommes d’affaires et des missions commerciales.

Le programme promotionnel comprend également l’acceuil des importateurs dans différents domaines avec des plateformes pour l’exposition des produits tunisiens surtout dans les marchés traditionnels, à l’instar de la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Maghreb Arabe, les Emirats Arabes Unis, tout en ciblant des marchés africains et d’autres marchés prometteurs comme les pays Scandinaves et la Pologne, outre le Japon, la Chine et Moscou.

Le programme promotionnel ciblera plusieurs secteurs d’activités comme les produits agroalimentaires, le Textile et l’habillement, les chaussures, les industries mécaniques et électriques, les services des études et des consultations en ingénierie.

En 2021 le programme prévoit l’introduction de 4 nouvelles manifestations internationales à l’instar du salon des médicaments CPHI: Milan (Italie), Pollutec à Lyon (France), les nouvelles technologies de la communication Lisbonne Web Summit(Portugal) et le salon des composantes alimentaires à Paris (France).

L’année 2020 a été marquée par l’annulation de 15 manifestations commerciales sur place à cause des effets néfastes du coronavirus, avec la transformation de 7 d’entre elles en des salons virtuels.

Le CEPEX œuvre à travers son programme promotionnel à renforcer davantage les relations et les participations à l’intérieur et à l’extérieur du pays surtout en exploitant les avantages comparatifs des produits tunisiens pour préserver leur commercialisation dans plus de 166 destinations d’exportation.

