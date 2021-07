Qu’est-ce qui a précipité la fermeture du bureau d’Al-Jazeera à Tunis?

L’ex collaborateur de la chaîne satellitaire Al-Jazeera et son ancien correspondant à Moscou, Akram Khuzam, a dévoilé, dans un post, les raisons qui ont poussé les autorités tunisiennes à fermer si précipitamment le bureau de la chaîne tv qatarie à Tunis.

Il a indiqué que le mouvement Ennahdha a été surpris par les décisions de Kais Saied et estimé que le président tunisien l’a pris de court… L’appel à un sit-in devant le siège du Parlement en protestation contre ces décisions a fait chou blanc. Selon des sources tunisiennes Haut placées, il a été convenu avec le bureau d’Al-Jazeera d’envoyer un système de transmission par satellite au domicile du chef du gouvernement démis pour les besoins d’une intervention en direct où il annoncerait son rejet des décisions du président de la République et lancerait à la police un appel à la résistance , en sa qualité de ministre de l’Intérieur par intérim.

Les services de sécurité ont intercepté des conversations téléphoniques qui avaient eu lieu à ce propos , et dépêché ses agents au bureau d’Al-Jazeera qui a été aussitôt fermé. D’autres éléments de la sûreté se sont rendus chez Mechichi , lui intimant d’ « annoncer qu’il approuve les décisions du président sous peine de dévoiler et annoncer les énormes violations qu’il a commises , et de le déférer, toutes affaires cessantes, à la justice ».

Khuzam a conclu son récit en soulignant que « Mechichi a bien compris le message et annoncé qu’il approuvait les décisions de Kais Saied ».