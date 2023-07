Qu’est devenue Ennahdha depuis le 25 juillet 2021 ? 

Dans un article intitulé « Deux ans après le coup de force de Kais Saïed, la Tunisie s’enfonce dans la crise », le site de Radio France International estimait que « le pays fait face à des pénuries fréquentes de produits alimentaires faute de pouvoir payer à temps les fournisseurs et les discussions sur le prêt de 1,9 milliard de dollars que la Tunisie négociait avec le FMI depuis plus d’un an sont à l’arrêt ».

Traitant ensuite du sort du parti islamiste Ennahdha, RFI estime que « en moins de 2 ans, la formation Ennahdha semble avoir complètement disparu de la sphère politique publique (…). Ennahdha est peu soutenu par l’opinion publique qui l’accuse d’avoir mené la Tunisie à sa crise économique et sociale actuelle. Victime également de problèmes de leadership en interne, le parti a dû faire profil bas ces deux dernières années. Les cadres affirment tenir leur réunion à distance sous l’égide du président par intérim Mondher Ounissi. Ils disent vouloir éviter un face à face frontal avec Kais Saïed et plutôt tenter de mobiliser leurs troupes sur la durée plutôt que dans la rue ».