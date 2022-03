Quitus et 3.500 DT pour chaque membre du CA, malgré un déficit de plus de 44,8 MDT

La société El Fouledh tiendra le 17 mars AG, pour l’approbation de son bilan pour l’exercice, et donner quitus à tous les membres du conseil d’administration, qui recevront par la même occasion leurs primes de présence. Au passage, l’AG qui se tiendra dans un grand hôtel de la capitale au frais d’une entreprise publique déficitaire, devra statuer sur la possibilité que l’entreprise déclare cessation de paiement selon l’article 388 du code des sociétés commerciales.

En attendant, le projet de résolution fait état d’une perte de 44,8 MDT et un total de résultats reportés négatifs de presque 374 MDT. Cela n’empêchera cependant pas chaque membre du conseil d’administration qui a fait arriver l’entreprise à cette énorme perte financière, de recevoir 3500 DT, et 3000 DT pour chaque membre du comité d’audit. Et tous auront le quitus, c’est-à-dire que personne ne sera juridiquement inquiété