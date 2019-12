Rachat par l’Etat tunisien de la totalité de la participation de la BPCE à la BTK

L’Etat tunisien a racheté la totalité de la participation de la Banque populaire–Caisse d’épargne (BPCE) dans le capital de la Banque tuniso-koweitienne (BTK), annonce le ministère des Finances sur sa page officielle facebook.

La cérémonie d’acquisition de ces actifs s’est déroulée, vendredi, au cours de laquelle le ministre des Finances, Mohamed Ridha Chalghoum en a signé l’acte avec Boris Joseph , représentant du partenaire français BPCE, et ce en présence du ministre des Technologies de l’information, Anwar Maarouf, et du secrétaire général du gouvernement, Abdellatif Hmam, ainsi que de représentants de la présidence du gouvernement et de la Banque centrale de Tunisie.

Cette acquisition permettra à l’Etat tunisien d’augmenter sa participation dans le capital de la BTK.