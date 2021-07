Rached Ghannouchi quitte les environs du Parlement

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) Rached Ghannouchi a quitté, ce lundi vers 12h15, les environs du parlement à bord de sa voiture. Il était empêché par les forces sécuritaires et militaires d’accéder à l’institution parlementaire.

La voiture de Rached Ghannouchi était accompagnée d’une ambulance, a constaté un journaliste de la Tap sur les lieux.

Plus tôt dans la journée, le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) avait qualifié de « nulles et non avenues », les décisions annoncées, dimanche soir, par le chef de l’Etat.

Et d’assurer: le parlement reste en état de réunion permanente en raison d’une conjoncture particulièrement délicate.

Le bureau du parlement a tenu le président de la République pour responsable de tout danger pouvant découler de telles mesures, appelant les forces de sécurité et de l’Armée à se tenir aux côtés du peuple tunisien, à protéger la Constitution, à faire prévaloir la primauté de la loi, et à préserver le prestige de l’État et ses institutions.