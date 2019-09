Rachid Sfar pointe le narcissisme des candidats aux Présidentielles

Une liste de 26. Et en première mondiale, un candidat en prison d’où il pourrait faire sa campagne, si la justice le lui permet, et un candidat sous mandat de dépôt et qui demeure en fuite. On y trouve aussi une multitude de candidats de la famille politique, dite des centristes et des démocrates, comme Youssef Chahed, Mehdi Jomaa, Abdelkerim Zbidi, Slim Riahi, Selma Rekik, Saïd Aïdi et Néji Jalloul. Tous se voient déjà à Carthage. L’ancien premier ministre de Bourguiba, Rachid Sfar, avait tenté de faire l’union, au moins d’une partie de cette famille politique, en conseillant à Jomaa de soutenir Zbidi. Jomaa ne l’entendra pas de cette oreille, accentuant ainsi, comme d’autres d’ailleurs, la division du front centriste démocrate, devant le front radical et religieux formé de personnalités comme Mohamed Abbou, Moncef Marzouki, Kais Saied, Seifeddine Makhlouf, ou Abdelfattah Mourou, Hatem Boulabiar, Hammadi Jbali ou même Omar Mansour.

Dans un récent bref Post, et sans citer aucun nom, Rachid Sfar attire l’attention sur ce qu’il a appelé la «dispersion des partis centristes et modernistes, dans cette période cruciale, qui est catastrophique et s’explique par une grande prétention et un énorme narcissisme, qui se soucie peu des intérêts supérieurs du pays ». A bons entendeurs, salut !