Radés: Décisions urgentes pour l’aménagement de la décharge

Suite à la visite effectuée, dimanche, à Radés, par le président de la République, Kais Saied, en compagnie du chef du gouvernement, Youssef Chahed, une série d’interventions urgentes ont été décidées pour l’aménagement et l’entretien de la décharge de gravats, près de la Cité olympique, et du château d’eau, à Mongil.

Ces mesures ont été prises; lors d’une séance de travail tenue; lundi, au siège de la municipalité de Radés, sous la présidence du gouverneur de Ben Arous, Ali Said, en présence de représentants des différentes structures intervenantes.

Il a été décidé, à l’issue de cette réunion, d’entretenir les arbres du jardin situé à proximité du château d’eau et de réserver un autobus, par l’administration de la cité olympique, pour le transport des ouvriers qui se chargeront des travaux d’entretien. Le district de la SONEDE (Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux), à Ezzahra, se chargera de la reconstruction d’un mur démoli, d’entretenir la clôture en collaboration avec la direction de l’équipement et de défricher le site, en vue d’en faire un espace vert, en collaboration avec la municipalité.

Par ailleurs, il a été décidé d’effectuer des travaux d’aménagement et d’entretien de la décharge pour déchets de construction et de planter des arbres aux alentours.

Une commission de suivi a été formée. Elle devra transmettre ses rapports aux présidences de la République et du gouvernement.