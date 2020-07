Radiographie d’une banque leader, à laquelle TV conseille de réduire la voilure sur le crédit

Hi Tech Apple visé par une séri Plusieurs Etats américains ont ouvert des enquêtes visant Apple qu’ils soupçonnent de tromper ses clients, montre un document daté de mars qu’une organisation spécialisée dans la surveillance des grands groupes […] Netflix prévoit moins de Netflix Inc a dit, jeudi, anticiper un recrutement moindre qu’attendu de nouveaux abonnés au troisième trimestre faisant chuter le cours de son titre dans les transactions d’après-Bourse. Selon les données […] La Chine envisage de pren La Chine envisage de prendre des mesures de rétorsion à l’égard des équipementiers Nokia et Ericsson si l’Union européenne suit les États-Unis et la Grande-Bretagne dans leur décision de bannir […]

Finances Bourse de Tunis:Progressi » L’indice boursier de la place a terminé la semaine boursière, du 17 juillet au 24 juillet 2020, sur une note positive, s’engraissant de 0,7% à 6596,95 points, réduisant ainsi […] Baisse de 91% du CA de « La société Générale industrielle de filtration (GIF Filter) a enregistré, durant le 2ème trimestre de 2020, une diminution de 91% de son chiffre d’affaires, par rapport à celui enregistré à […] Baisse de 26,72% du CA To Le Chiffre d’affaire total de la Société tunisienne des industries de pneumatiques (STIP) a baissé de 26,72% au cours du deuxième trimestre 2020 par rapport à la même période de […]