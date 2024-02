Rafah : Biden demande à Netanyahou un «plan crédible et réalisable»

Le président des Etats-Unis Joe Biden a de nouveau exhorté le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à ne pas mener d’opération militaire à Rafah sans « un plan crédible et réalisable » pour « assurer la sécurité » des civils, a détaillé la Maison Blanche dans un communiqué, dimanche 11 février.

Plus de 1,3 million de Palestiniens se trouvent dans la ville du sud de la bande de Gaza sur laquelle le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou menace de lancer une offensive.

Le président des Etats-Unis a également réclamé à Benyamin Nétanyahou « des mesures urgentes et spécifiques » pour augmenter l’aide humanitaire à Gaza, lors d’une conversation téléphonique.

