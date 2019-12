Rafik Abdessalem affirme qu’Ennahdha est incapable de former le gouvernement

Intervenant hier soir sur Attassia TV, Rafik Abdessalem, membre du board d’Ennahdha et beau-fils de Rached Kheriji-Ghannouchi, a affirmé que son parti s’avère incapable de former un gouvernement avec le reste des composantes de la scène politique tunisienne, «surtout après le durcissement des positions des parti Ettayar et Mouvement Populaire, refusant de faire partie du gouvernement Jemli ».

Toujours selon Bouchlaka, les conditions de ces deux derniers partis politiques, finiront par pousser Ennahdha à cohabiter avec Qalb Tounes, reniant ainsi sa promesse électorale. Cette déclaration, intervient alors les soutiens de Jemli affirment que le nouveau gouvernement serait annoncé d’ici quelques jours !