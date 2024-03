Raid israélien contre l’hôpital al-Shifa dans la ville de Gaza

Les forces de l’occupant israélien ont lancé un raid contre le complexe hospitalier al-Shifa de Gaza, à l’effet de « contrecarrer les activités terroristes » , selon les termes d’un communiqué.

Le bureau des médias du gouvernement palestinien a publié sa propre déclaration dans laquelle il affirme que les actions d’Israël constituent un « crime de guerre ».

« À la suite de renseignements indiquant la présence de terroristes dans la zone de l’hôpital Shifa et leur utilisation de l’infrastructure de l’hôpital pour mener des activités terroristes, les forces israéliennes mènent actuellement une opération précise pour contrecarrer les activités terroristes et appréhender les terroristes dans l’enceinte de l’hôpital Shifa », indique le communiqué israélien .

Le ministère palestinien de la santé à Gaza a publié un message sur Facebook : « Ce que les forces d’occupation font contre le complexe médical Al-Shifa est une violation flagrante du droit international humanitaire et de la quatrième Convention de Genève.

« L’occupation israélienne continue d’utiliser des récits fabriqués de toutes pièces pour tromper le monde et justifier le raid contre le complexe médical d’Al-Shifa.

« L’attaque militaire israélienne vise à poursuivre la destruction du système de santé dans le nord de Gaza.

- Publicité-