Raid surprise sur l’hôpital al-Shifa : Nulle trace de chefs de Hamas ni d’otages

Le raid surprise de l’armée israélienne sur le plus grand centre médical de Gaza al-Shifa n’a pas permis de mettre la main sur des membres de Hamas ni sur des otages détenus à Gaza, révèle le Jérusalem Post, alors que l’opération, disait-on, faisait suite à des renseignements sur de hauts responsables du Hamas qui l’utilisent pour des « activités terroristes ».

Le raid spectaculaire sur l’hôpital Al Shifa a débuté à 2h30 du matin. Le plus grand centre médical de Gaza a été encerclé par la 401e brigade de la 162e division et des forces spéciales qui ont pénétré dans l’établissement.

Jusqu’à présent, environ 80 Palestiniens ont été arrêtés dans la zone de l’hôpital dans le cadre de l’opération. Six heures après le début de l’opération, les combats se poursuivent dans les environs de l’hôpital, après les premiers affrontements qui ont éclaté à l’arrivée des troupes.

Une personne a posté une vidéo sur Instagram depuis l’intérieur de l’hôpital. « Ce pourrait être ma dernière vidéo. Nous sommes piégés dans l’hôpital Al Shifa et nous subissons des tirs intensifs », a-t-elle déclaré alors que l’on entend des explosions en arrière-plan.

Des responsables du ministère de la santé de Gaza ont fait état de morts et de blessés à l’hôpital. Selon leurs déclarations, un incendie s’est déclaré à l’entrée de l’établissement et les communications ont été coupées. Ils ont fait état de cas de suffocation parmi les personnes déplacées, y compris des enfants, dans le bâtiment 8 de l’hôpital. « Nous demandons à toutes les institutions internationales d’arrêter immédiatement le massacre », ont-ils déclaré.

Le Hamas a également émis une accusation similaire dans un communiqué. « La communauté internationale et l’incapacité de l’ONU à agir contre l’armée d’occupation ont donné le feu vert à la poursuite de la guerre génocidaire et du nettoyage ethnique contre notre peuple ».

