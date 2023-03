Raidet: Distribution à partir d’aujourd’hui de 490 avis d’approbation

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées commencera à partir de ce jeudi à distribuer 490 avis d’approbation dans le cadre du programme national de l’entreprenariat féminin et de l’investissement « Raidet », moyennant des fonds d’environ 3,750 millions de dinars.

Dans un communiqué publié, aujourd’hui, le ministère a fait savoir que les commissariats régionaux de la femme et de la famille sur tout le territoire de la République ont commencé à délivrer ces avis après l’approbation d’un nouveau lot de microprojets dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau programme « Raidet », soulignant que les bénéficiaires ont reçu, hier mercredi, des SMS les informant de l’approbation du financement de leurs projets.

Les projets approuvés sont répartis sur 23 gouvernorats: Beja (70), Tunis (63), Ben Arous (43) et La Manouba (31).

Les projets dans le domaine des petits métiers viennent en tête de liste (73%), ceux ayant trait au secteur des services (19%) et dans l’agriculture (8%).

Le groupe d’âge (36-45 ans) est le groupe le plus représenté dans les projets dont le financement a été approuvé (36 %), suivi des 18-35 ans (34 %) et des 46-59 ans (30%), lit-on de même source.

Le pourcentage des bénéficiaires disposant d’une compétence professionnelle ou titulaires d’une formation spécialisée a atteint 60,4% contre 39,6% pour les diplômées de l’enseignement supérieur.

Le ministère de la femme a approuvé, en décembre dernier, le financement de 1050 projets féminins dans 22 gouvernorats moyennant une enveloppe de plus de 9,7 millions de dinars.

A noter que le ministère de la famille met en œuvre le programme national « Raidet » en partenariat avec la Banque Tunisienne de Solidarité, la Banque Nationale Agricole et la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises.