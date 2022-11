RAÏDET : Plus de 500 femmes reçoivent l’accord de financement

« Quelque 530 femmes recevront à partir d’aujourd’hui des SMS les informant de l’acceptation de leurs dossiers pour l’octroi d’un financement allant à 10 mille dinars sans intérêt et avec une période de grâce entre 6 mois et un an et ce, dans le cadre du programme de promotion de l’entrepreneuriat féminin RAÏDET, a annoncé vendredi, Amel Belhaj Moussa, ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, la ministre a souligné que les bénéficiaires de ces financements lanceront des projets dans différents secteurs comme l’agriculture, l’élevage, les services et l’enfance (jardins d’enfants et crèches).

Elle a, en outre, précisé que plus de 5000 demandes de financement ont été enregistrées sur la plateforme RAÏDET dont plus de 900 relatives à des petits et moyens projets.

« Tous ces dossiers ont été étudiés et le travail se poursuivra pour délivrer d’autres accords de financement puisque l’autonomisation économique des femmes est la seule solution pour garantir leur autonomie financière », a-t-elle ajouté.

La ministre a indiqué que d’autres accords de financement atteignant 300 mille dinars avec des avantages préférentiels et une période de grâce de 3 à 5 ans seront bientôt octroyés pour le lancement de projets à forte valeur ajoutée dans des secteurs différents comme l’agriculture, le paramédical, la pâtisserie et autres.

« Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la stratégie sociale de l’Etat visant à promouvoir l’autonomie financière des femmes et le renforcement de leur participation à la vie économique notamment en cette période difficile », a-t-elle expliqué.

Amel Belhaj Moussa a souligné que le programme RAÏDET, qui se poursuivra jusqu’à 2026, contribuera à la création d’emplois et de la richesse dans plusieurs domaines et encouragera les projets innovants.