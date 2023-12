Raids successifs et combats toujours plus meurtriers pour les Israéliens

Déterminé à mener « jusqu’au bout » sa guerre contre le Hamas, Israël multiplie jeudi les raids aériens dans la bande de Gaza en dépit des signes d’impatience de son allié américain qui dépêche à Jérusalem son conseiller à la sécurité nationale.

Tôt jeudi, le ministère de la Santé de l’administration du Hamas a annoncé la mort d’un total de 19 autres Palestiniens lors de frappes israéliennes à Gaza-ville (nord), Nuseirat (centre) et Rafah (sud) après une journée de raids aériens et d’intenses combats de rue.

« Tout arrangement à Gaza ou concernant la cause palestinienne sans le Hamas ou les mouvements de résistance est une illusion », a déclaré dans un discours télévisé Ismaïl Haniyeh, chef du Hamas, basé au Qatar, se disant prêt à des discussions sur « une voie politique qui assurera le droit des Palestiniens à un Etat indépendant avec Jérusalem pour capitale ».

le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a, lui, promis de poursuivre le combat contre le Hamas « jusqu’à la victoire ». « Rien ne nous arrêtera. Nous irons jusqu’au bout » et ce, malgré « la grande souffrance » causée par les pertes militaires et les « pressions » en faveur d’un cessez-le-feu, a-t-il déclaré.

Sans remettre en cause leur soutien à l’opération israélienne, les Etats-Unis commencent à s’exaspérer du bilan des victimes dans la bande de Gaza, le président Joe Biden évoquant des « bombardements aveugles » et une possible « érosion » du soutien occidental à Israël.

Selon un rapport du bureau qui coordonne l’ensemble des agences américaines de renseignement (ODNI), environ 40 à 45% des 29.000 munitions air-sol utilisées par l’armée israélienne depuis le début des frappes à Gaza sont « non guidées », donc moins précises, ce qui accroît le risque pour les civiles, souligne CNN sur la base de trois sources ayant eu accès à ce document confidentiel.

« Les discussions du conseiller de la Maison blanche, Jake Sullivan , dépêché à Jérusalem, sont extrêmement sérieuses », a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, précisant que Sullivan allait évoquer le besoin de mener des frappes « plus chirurgicales et plus précises afin de réduire les pertes civiles ».

Sur ces entrefaites, les pertes du côté israélien prennent une dimension de moins en moins supportable pour l’opinion publique, alors que les combattants de Hamas remportent des victoires importantes voire décisives, selon maints experts .

