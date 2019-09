Rajhi : La LF 2020, ne comportera pas beaucoup de nouvelles mesures

La loi de finances 2020, ne comportera pas beaucoup de mesures, par rapport aux précédentes lois, étant donné qu’un nouveau parlement sera élu et qu’un nouveau gouvernement reprendra le flambeau, a déclaré mardi à Tunis, à l’agence TAP, le ministre chargé des grandes réformes, Taoufik Rajhi.

Rajhi a souligné, en marge d’une conférence organisée par le ministère de l’équipement, sur les projets du département, que la Tunisie a enregistré une avancée importante en matière de grandes réformes structurelles, puisqu’elle a changé de nombreuses lois à l’instar de la loi sur l’investissement et la loi sur la concurrence et le code des collectivités locales.

Il a encore, proposé que le prochain président de la république présente un document de Carthage 3 sur les grandes réformes, permettant d’instaurer un climat politique favorable à la réalisation de ces réformes.

Le ministre a indiqué que pour la première fois, les grandes lignes du projet de loi sur les entreprises publiques élaboré par le gouvernement, ont été présentées à cette conférence. Le projet vise à donner plus de souplesse aux premiers responsables des entreprises publiques, dans la gestion et la prise de décisions, sans en référer à l’autorité de tutelle.

Ce projet de loi sur les entreprises publiques fera ensuite, l’objet de discussions lors d’une série de rencontres devant être organisées, avec les organisations nationales et d’anciens responsables des entreprises publiques, en vue de parvenir à un consensus, à son propos.