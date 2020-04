Rajhi : La Tunisie pourrait bénéficier d’une enveloppe de 2000 millions de dinars auprès du FMI

Le 7 avril 2020, le Maroc a eu recours à la ligne de précaution et de liquidité (LPL) du Fonds monétaire international (FMI). Et ce, pour un montant de3 milliards de dollars afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus.

Dans un post publié sur sa page officielle Facebook ce jeudi 9 avril 2020, l’ancien ministre chargé des Grandes réformes, Taoufik Rajhi a expliqué que ce tirage remboursable sur cinq ans, avec une période de grâce de trois ans. En effet, ce tirage intervient dans le cadre de l’accord au titre de la ligne de précaution et de liquidité (LPL) conclu avec le (FMI) en 2012 et renouvelé pour la 3e fois en décembre 2018, pour une période de deux ans, avec l’intention de l’utiliser comme assurance contre les chocs extrêmes.

‘’Contrairement au Maroc, la ligne de crédit conclue en 2016 entre le programme tunisien avec le FMI a pris fin, et donc la Tunisie pourrait bénéficier pleinement du fonds de soutien rapide que le FMI a mis en place le mois dernier à 100%, 750 millions de dollars, soit environ 2000 millions de dinars, ce qui allégerait les pressions financières et résoudrait en partie les problèmes de mobilisation des ressources’’, a-t-il écrit.

‘’L’obtention de ressources du Fonds d’appui rapide n’est pas soumise à des exigences ou à des engagements et nécessite simplement une justification du fait des dégâts économiques provoqués par le coronavirus.

Ainsi, de nombreux pays ont déposé leur demande, dont la Tunisie, et la décision du conseil d’administration sera certainement rapide’’, a-t-il écrit.