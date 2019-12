Au gouvernorat de Zaghouan, le taux d’avancement de la cueillette des olives a atteint 35%, selon Ali Hammami, chef de service de la production végétale au Commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Zaghouan.

Ce taux est relativement faible par rapport aux superficies consacrées à la culture des olives dans la région et qui ont atteint 57 milles hectares cette saison et où la récolte est estimée à 75 mille tonnes contre une moyenne de 38 mille tonnes, a-t-il souligné.

Selon la même source, les raisons du ralentissement de l’opération de cueillette des olives s’expliquent par la baisse des prix de vente des olives et la surproduction qui augmente la durée d’attente pour le transport des olives auprès des huileries ce qui risque d’altérer les quantités cueillies.