Ramadan 2023: Réunion ministérielle à La Kasbah

Une réunion ministérielle sur le plan d’actions des ministères pendant le mois de Ramadan s’est tenue, dimanche, au Palais du gouvernement à la Kasbah sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Il a été décidé, lors de cette réunion, de fournir des aides financières aux familles dans le besoin. Ces aides seront versées à partir du 17 mars courant, selon un communiqué de la présidence du gouvernement, publié dimanche.

Il a été décidé, aussi, d’augmenter le montant de cette aide pour les familles au budget réduit et non bénéficiaires d’une subvention afin qu’elle soit adaptée au budget nécessaire aux dépenses du mois de Ramadan.

Le nombre de personnes bénéficiaires du programme de l’Union tunisienne de solidarité sociale sera également augmenté.

Au cours de cette réunion, l’accent a été mis sur l’impératif de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’approvisionnement des marchés en produits alimentaires de base, assurer davantage la coordination entre les différentes parties concernées et intensifier les opérations de contrôle économique.

En effet, les équipes de contrôle économique seront appelées à procéder à un suivi quotidien du développement des indicateurs du marché, garantir la transparence des transactions et lutter contre la spéculation sous toutes ses formes.

Les participants à la réunion ont, par ailleurs, souligné la nécessité de multiplier les points de vente du producteur au consommateur dans tous les gouvernorats.

Selon la même source, un programme de contrôle a été mis en place par l’Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) afin de contrôler la sécurité des produits alimentaires dans toutes ses étapes.

La réunion a, sur un autre plan, souligné la nécessité d’intensifier et de diversifier les programmes religieux, notamment les séminaires, les compétitions et les veillées religieuses aux niveaux national, régional et local.

Au cours de la réunion ministérielle, les ministres de l’Intérieur, des Finances, des Affaires sociales, du Commerce, de l’Agriculture, du Transport, du Tourisme, des Affaires religieuses et de la Culture ont présenté leur plan d’actions pendant le mois de Ramadan 2023.