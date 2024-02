Ramadan 2024 : La viande blanche fournie en quantités suffisantes

Le représentant de la Direction générale de la production agricole, Mehdi Abid , a confirmé mercredi que la viande blanche sera fournie en quantités suffisantes pour assurer l’approvisionnement régulier des marchés pendant le mois de Ramadan 2024, alors que le pays sera obligé de recourir à l’importation de la viande rouge au cours de ce mois

Au cours de la conférence de presse périodique tenue par le Ministère de l’agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche pour présenter les préparatifs visant à approvisionner le marché en produits agricole pendant le mois saint, Abid a fait savoir que la production de viande blanche en Tunisie s’élèverait à 12 mille tonnes de viande de poulet de chair et 616 tonnes de viande de poulet congelé, alors que la production de viande de dinde est estimée à environ 6000 tonnes et 1562 tonnes de viande de dinde congelée.

En ce qui concerne l’approvisionnement du marché en viande rouge pendant le mois sacré, la production de viande bovine en la Tunisie sera de l’ordre de 3,9 mille tonnes et celle de l’agneau de 6,1 mille tonnes.

Le responsable a noté que la société Ellouhoum a programmé l’importation de 20 tonnes de viande bovine et d’environ 40 tonnes de viande ovine par semaine pendant le Ramadan.

