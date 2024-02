Au cours du mois de Ramadan 2024, tous les légumes seront disponibles à des prix abordable, tandis que les fruits seront assurés grâce à la production nationale d’agrumes et de fraises, vu que cette période coïncide avec l’intersaison, a indiqué le représentant de la direction générale de production agricole, Mehdi Abid.

Intervenant au cours de la quatrième conférence périodique organisée, mercredi, par le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abid a mis l’accent sur l’amélioration de la production des pommes de terre pour atteindre 25 mille tonnes, contre 16 mille tonnes en 2023, outre la production de 21 mille tonnes de piments, 10 mille tonnes de tomates et 8 mille tonnes de légumes-feuilles.

Abid a souligné que l’approvisionnement des marchés en fruits sera axé que les agrumes dont la production a augmenté de 26% par rapport à l’année écoulée.

Il a fait savoir que la production d’oranges maltaises a atteint 30 mille tonnes, la variété Thomson naval 11 mille tonnes, du citron 11 mille tonnes et d’autres agrumes 3 mille tonnes.

Il a précisé que la production des fraises atteindra 4 mille tonnes, outre l’approvisionnement du marché avec 60 mille tonnes de dattes et 16 mille tonnes de pommes.

