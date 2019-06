Ramadan : Les infractions sanitaires relevées dépassent les 7000

Quelque 7245 infractions sanitaires ont été relevées par les équipes de contrôle sanitaire depuis le début du mois de ramadan jusqu’au 26 du même mois.

Selon un communiqué publié samedi par le ministère de la Santé, les équipes de contrôle ont effectué 85550 visites d’inspection dans les entreprises et locaux à caractère alimentaire et ont émis 238 propositions de fermeture pour non-respect des conditions d’hygiène.

La même source indique que durant la même période, les équipes de contrôle sanitaire ont saisi 66 tonnes 762 kg de produits alimentaires et 7929 litres de lait et de boissons gazeuses ainsi que 13420 boites de yaourt et 3766 œufs impropres à la consommation outre 604 jeux dangereux destinés aux enfants.

Le communiqué ajoute que les équipes de contrôle ont aussi soumis 5755 échantillons de produits alimentaires aux analyses pour vérifier leur validité.