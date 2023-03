Ramdan: Toutes les mesures ont été prises pour garantir la disponibilité des produits alimentaires

Toutes les mesures ont été prises afin d’assurer l’approvisionnement en produits alimentaires de base, durant le mois de ramadan, a fait savoir , mardi, Mohamed Hédi Inoubli, chargé de la gestion de l’Office du commerce de Tunisie (OCT).

» L’office a importé du sucre, du café, du riz et du thé en quantités nécessaires afin de couvrir les besoins nationaux ». Ces produits devraient parvenir à la Tunisie dans les semaines à venir », a ajouté le responsable lors d’une conférence de presse organisée par le ministère du Commerce, à son siège.

En ce qui concerne le sucre, il a fait remarquer que des quantités de cette denrée ont été injectées dans le marché. Le stock actuel s’élève à 10 mille tonnes et couvre les besoins de dix jours. Selon lui, 40 mille tonnes de ce produit sont en cours d’acheminement. En outre, 7700 tonnes de sucre sera livrées à la Tunisie le 27 mars courant, précisant que l’ensemble des quantités mentionnées devraient couvrir les besoins de 50 jours.

Pour ce qui est du café, le responsable a indiqué que le stock s’élève actuellement, à 543 tonnes, ajoutant qu’une cargaison de 185 tonnes est en cours de déchargement au port de Radés. Quelque1700 tonnes de café devraient parvenir, également, à la Tunisie le 11 avril prochain.

D’après ce responsable, la consommation du café en Tunisie s’élève à 500 tonnes par semaine, néanmoins la consommation connaît une baisse durant le mois de ramadan.

S’agissant du thé, Mohamed Hédi Inoubli a mentionné que le stock actuel dépasse 700 tonnes couvrant les besoins de six semaines.

Interrogé sur l’impact de la hausse du prix du kilo du sucre, le responsable a reconnu que cette nouvelle augmentation aura des répercussions sur le prix de vente des pâtisseries, des boissons gazeuses et des jus.

Il a expliqué que cette décision par les difficultés financières auxquelles fait face actuellement, l’office précisant que le prix du sucre en vrac et emballé destiné à la consommation des ménages n’a pas été augmenté.

