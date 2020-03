Raoued: Fermeture d’une usine exportatrice de dispositifs médicaux

La municipalité de Raoued (gouvernorat de l’Ariana) a ordonné, lundi, la fermeture d’une usine de fabrication et d’exportation de dispositifs médicaux, à Chotrana 2.

Cette décision a été prise pour non-respect des conditions d’hygiène et de sécurité et exposition des ouvriers aux risques de contamination par le Covid-19, explique à l’agence TAP, Adnen Bouassida, maire de Raoued.

L’usine, employant près de 700 ouvriers, fabrique des produits médicaux, sans respecter les mesures de sécurité et les conditions d’hygiène pour prévenir contre la contamination.

Suites aux constats faits par les brigades mixtes de police environnementale, municipale et de la sûreté, il a été décidé la fermeture immédiate de l’usine, jusqu’au 4 avril prochain.

Le maire rappelle que les commerces de matériaux de construction dans la commune de Raoued et notamment à l’avenue Fethi Zouhair, sont tenus de fermer. De même pour les menuiseries, les ferroneries et autres ateliers, à l’exception des commerces alimentaires et des pharmacies, en application des dispositifs de confinement total à l’échelle nationale, pour la prévention contre la propagation du Covid-19.